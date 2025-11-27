Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde u narednom kolu igraju protiv Barselone da dodatno poboljšaju skor i učvrste se u samom vrhu.

1/23 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Petar Aleksić

Ekipa Saše Obradovića ima sedam vezanih pobeda kod kuće, pored toga trijumfovali su protiv Fenerbahčea i Makabija iz Tel Aviva u gostima.

Barselona ima skor od osam pobeda i pet poraza, a u Beograd će stići oslabljena pošto neće igrati Nikolas Laprovitola.

Katalonci na njega neće moći da računaju četiri nedelje, pa je postalo izvesno da će preskočiti i duel sa Crvenom zvezdom u Beogradskoj Areni.

Plejmejker Barselone je doživeo povredu prepone. Nije ovo prvi put da iskusni Argentinac propušta utakmice zbog istog problema. On je na početku sezone isto odustvovao mesec dana, ali zbog povrede prepone leve noge.