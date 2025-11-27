Slušaj vest

Nakon velike pobede protiv Olimpijakosa sledi kraća pauza u Evroligi zbog reprezentativnih prozora.

Košarkaši Crvene zvezde u narednom kolu igraju protiv Barselone da dodatno poboljšaju skor i učvrste se u samom vrhu.

Foto galerija iz Arene Foto: Petar Aleksić

Ekipa Saše Obradovića ima sedam vezanih pobeda kod kuće, pored toga trijumfovali su protiv Fenerbahčea i Makabija iz Tel Aviva u gostima.

Barselona ima skor od osam pobeda i pet poraza, a u Beograd će stići oslabljena pošto neće igrati Nikolas Laprovitola.

Katalonci na njega neće moći da računaju četiri nedelje, pa je postalo izvesno da će preskočiti i duel sa Crvenom zvezdom u Beogradskoj Areni.

Plejmejker Barselone je doživeo povredu prepone. Nije ovo prvi put da iskusni Argentinac propušta utakmice zbog istog problema. On je na početku sezone isto odustvovao mesec dana, ali zbog povrede prepone leve noge.

Crvena zvezda Olimpijakos Evroliga (13).jpeg
Crvena zvezda Olimpijakos Evroliga.jpeg
Crvena zvezda Olimpijakos Evroliga
Crvena zvezda Monako Evroliga

Ovacije za Obradovića Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić