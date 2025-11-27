Slušaj vest

Partizan je pretrpeo deveti poraz iz 13 utakmica u Evroligi u utorak od Panatinaikosa, zbog čega je dan kasnije neopozivu ostavku podneo Željko Obradović.

Međutim, u četvrtak je održana sednica Upravnog odbora gde je ostavka jednoglasno odbijena.

Očekuje se da u popodnevnim satima Obradović stigne iz Atine u Beograd, te da će održati sastanak sa čelnicima kluba – nakon kojeg će se znati hoće li ostati na klupi crno-belih.

Doček za Željka Obradovića na aerodromu Foto: Petar Aleksić

Sada se tim povodom oglasio i Vanja Marinković, koji je na Whatsapp storiju poslao poruku Željku Obradoviću.

“Ako je do odgovornosti, ona je na nama koji smo na terenu! Ako je do časti, odavno si je dokazao! Ako šansa za nastavak postoji, hajde da zajedno dokažemo da smo drugačiji! U subotu je trening… Nadam se zajedno”, napisao je Vanja.

Foto: Screenshot

