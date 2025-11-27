Slušaj vest

Evroliga je donela definitivnu odluku posle detaljne bezbednosne provere i konsultacija sa izraelskim vlastima.

Makabi - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Makabi i Hapoel se u decembru vraćaju u Izrael i tamo će igrati mečeve Evrolige.

Euroliga je zvanično potvrdila da će se mečevi ponovo igrati u toj zemlji, nakon što su klubovi članovi ECA i delegacija EB-a završili procenu uslova na terenu.

Ipak, prema informacijama "BasketNewsa", Fenerbahče i Efes neće putovati u Izrael, već će njihove utakmice biti premeštene na neutralne lokacije.

Delegacija Evrolige je u Izraelu proverila trenutne bezbednosne mere, protokole i situaciju na licu mesta, uz sastanke sa lokalnim vlastima, gostujućim klubovima i organizacijama poput ELPA, EHCB i UEBO.

Prvi duel koji će se odigrati u Izraelu biće 9. decembra – Hapoel Jerusalim dočekuje  Hamburg u Evrokupu.

Evroligaški mečevi kreću dva dana kasnije: 11. decembra Makabi protiv Asvela, a 16. decembra Hapoel Tel Aviv dočekuje Crvenu zvezdu.

