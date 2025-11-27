Slušaj vest

Neverovatne slike iz Beograda obišle su svet u rekordnom roku.

Doček za Željka Obradovića na aerodromu Foto: Petar Aleksić

Navijači Partizana na aeodromu "Nikola Tesla" u Beogradu dočekali su Željka Obradovića, koji je sleteo iz Atine sa željom da ga ubede da promeni svoju odluku i povuče ostavku.

Ipak, doček Grobara za Obradovića oduševio je košarkaški svet, a tim povodom se oglasila i Evroliga.

Tako, na zvaničnim kanalima na društvenim mrežama, pojavio se niz videa sa aerodroma "Nikola Tesla".

"Potpuno ludilo u Beogradu trenutno. Podneo je ostavku na papiru, ali navijači Partizana pokazuju da postoji jedan ugovor koji se ne raskida – lojalnost", napisali su oni.

