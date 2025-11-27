Potpuna ludnica na Beogradskom aerodromu
EMOTIVNO
POSTOJI JEDAN UGOVOR KOJI SE NE RASKIDA: Oglasila se Evroliga zbog Željka Obradovića!
Slušaj vest
Doček za Željka Obradovića na aerodromu Foto: Petar Aleksić
Vidi galeriju
Navijači Partizana na aeodromu "Nikola Tesla" u Beogradu dočekali su Željka Obradovića, koji je sleteo iz Atine sa željom da ga ubede da promeni svoju odluku i povuče ostavku.
Ipak, doček Grobara za Obradovića oduševio je košarkaški svet, a tim povodom se oglasila i Evroliga.
Tako, na zvaničnim kanalima na društvenim mrežama, pojavio se niz videa sa aerodroma "Nikola Tesla".
"Potpuno ludilo u Beogradu trenutno. Podneo je ostavku na papiru, ali navijači Partizana pokazuju da postoji jedan ugovor koji se ne raskida – lojalnost", napisali su oni.
Reaguj
Komentariši