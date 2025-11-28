Slušaj vest

Uprava KK Partizan, na čelu sa Ostojom Mijailovićem, imaće sastanak sa Željkom Obradovićem gde će pokušati da ubedi legendarnog trenera da ostane na klupi crno-belih.

Hoće li čelnici Partizana i Žoc naći zajednički jezik ostaje da se vidi, a vi pogledajte neke od zajedničkih fotografija Željka Obradovića i Ostoje Mijailovića iz njihove dosadašnje saradnje. 

Željko Obradović i Ostoja Mijailović Foto: Starsport

Zoran Savić
WhatsApp Image 2025-11-27 at 18.59.41 (1).jpeg
obradovic.jpg
Željko Obradović i Ostoja Mijailović

