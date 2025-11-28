Pogledajte neke od zajedničkih fotografija Željka Obradovića i Ostoje Mijailovića
Hoće li naći zajednički jezik?! Željko Obradović i Ostoja Mijailović na važnom sastanku - ovako je izgledala njihova dosadašnja saradnja! (GALERIJA)
Uprava KK Partizan, na čelu sa Ostojom Mijailovićem, imaće sastanak sa Željkom Obradovićem gde će pokušati da ubedi legendarnog trenera da ostane na klupi crno-belih.
Hoće li čelnici Partizana i Žoc naći zajednički jezik ostaje da se vidi, a vi pogledajte neke od zajedničkih fotografija Željka Obradovića i Ostoje Mijailovića iz njihove dosadašnje saradnje.
Željko Obradović i Ostoja Mijailović Foto: Starsport
