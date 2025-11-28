Slušaj vest

Nove katastrofalne vesti stigle su na adresu KK Partizan.

U jeku haosa sa Željkom Obradovićem Evroliga je kaznila Partizan sa 40.000 evra zbog dešavanja na meču protiv Fenerbahčea i koreografije navijača koja prikazuje smrt sultana Murata od strane srpskog viteza Miloša Obilića.

Takođe, Partizan je kažnjen i uslovno na još jedan način, te ako se ponove slična dešavanja, kapacitet Beogradske Arene će za jedan meč biti smanjen na 80 odsto kada su crno-beli domaćini, uz zatvaranje određenih sektora.

Dakle, ovaj deo kazne neće biti primenjen za narednu utakmicu protiv Bajerna (4. decembar od 20:45), već je uslovni.

Pored Partizana, Silvain Francisko, igrač Žalgirisa iz Kaunasa, kažnjen je sa 5.000 evra zbog izjava o suđenju u utakmici protiv Real Madrida, dok je Zvezdan Mitrović, trener Cedevita Olimpije, delimično uspeo u žalbi protiv prethodne kazne i smanjio novčanu kaznu sa 6.000 na 5.000 evra zbog nepoštovanja sudijske ekipe u meču sa Neptunasom.

Evroliga je naglasila da će se sankcije strogo primenjivati, a klubovi i igrači moraju poštovati pravila kako bi izbegli nove disciplinske mere.

