Slušaj vest

Nove katastrofalne vesti stigle su na adresu KK Partizan.

U jeku haosa sa Željkom Obradovićem Evroliga je kaznila Partizan sa 40.000 evra zbog dešavanja na meču protiv Fenerbahčea i koreografije navijača koja prikazuje smrt sultana Murata od strane srpskog viteza Miloša Obilića.

PARTIZAN-FENER_10.JPG
Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Takođe, Partizan je kažnjen i uslovno na još jedan način, te ako se ponove slična dešavanja, kapacitet Beogradske Arene će za jedan meč biti smanjen na 80 odsto kada su crno-beli domaćini, uz zatvaranje određenih sektora. 

Dakle, ovaj deo kazne neće biti primenjen za narednu utakmicu protiv Bajerna (4. decembar od 20:45), već je uslovni.

Pored Partizana, Silvain Francisko, igrač Žalgirisa iz Kaunasa, kažnjen je sa 5.000 evra zbog izjava o suđenju u utakmici protiv Real Madrida, dok je Zvezdan Mitrović, trener Cedevita Olimpije, delimično uspeo u žalbi protiv prethodne kazne i smanjio novčanu kaznu sa 6.000 na 5.000 evra zbog nepoštovanja sudijske ekipe u meču sa Neptunasom.

Evroliga je naglasila da će se sankcije strogo primenjivati, a klubovi i igrači moraju poštovati pravila kako bi izbegli nove disciplinske mere.

Podsetimo, Partizan i Fenerbahče su meč 12. kola Evrolige odigrali u petak, 21. novembra, i turski klub slavio je sa 99:87.

Partizan - Fenerbahče, 12. kolo Evrolige Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ne propustiteEvroligaŠOK VEST ZA PARTIZAN - OBRADOVIĆA VEĆ TRAŽILI DRUGI KLUBOVI! Jedna stvar će posebno da ZABOLI sve Grobare: Bratski tim pokušao da zabode NOŽ U LEĐA crno-belima?
Željko Obradović
Košarka"A, ŠTA ĆEMO S TOBOM ZORANE SAVIĆU?" Legenda Partizana bljuje vatru: Krije se iza Obradovićevih leđa, a može da pakuje kofere
Zoran Savić
KošarkaOVO JE ĆERKA ŽELJKA OBRADOVIĆA: Govori sedam stranih jezika i ima hobi koje je za većinu VELIKI STRAH
obradovic.jpg
EvroligaDAN ODLUKE ZA OBRADOVIĆA I PARTIZAN! Otkrivamo detalje: Evo kada će uprava crno-belih imati sastanak sa Žocom! Tema je samo jedna!
Željko Obradović i Ostoja Mijailović

 BONUS VIDEO:

Željko Obradović ostavka Izvor: Kurir.rs