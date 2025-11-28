U jeku haosa sa Željkom Obradovićem stigle su nove katastrofalne vesti na adresu Partizana. Evroliga je kaznila crno-bele sa 40.000 evra zbog dešavanja na meču protiv Fenerbahčea, kao i uslovno na još jedan način, te ako se ponovi nešto slično, kapacitet Beogradske Arene će za jedan meč biti smanjen na 80 odsto kada su crno-beli domaćini, uz zatvaranje određenih sektora.