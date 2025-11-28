Evroliga kaznila je Partizan zbog koreografije na meču protiv Fenerbahčea
Zbog ovoga je Evroliga kaznila Partizan: Koreografija Grobara o kojoj se priča! (GALERIJA)
U jeku haosa sa Željkom Obradovićem stigle su nove katastrofalne vesti na adresu Partizana. Evroliga je kaznila crno-bele sa 40.000 evra zbog dešavanja na meču protiv Fenerbahčea, kao i uslovno na još jedan način, te ako se ponovi nešto slično, kapacitet Beogradske Arene će za jedan meč biti smanjen na 80 odsto kada su crno-beli domaćini, uz zatvaranje određenih sektora.
Partizan je kaznu dobio zbog koreografije Grobara koja prikazuje smrt sultana Murata od strane srpskog viteza Miloša Obilića, a koju su navijači napravili pred meč protiv Fenerbahčea. Pogledajte kako je izgledala ova koreografija:
Koreografija Grobara na meču Partizan - Fenerbahče Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
