Slušaj vest

U jeku haosa sa Željkom Obradovićem stigle su nove katastrofalne vesti na adresu Partizana. Evroliga je kaznila crno-bele sa 40.000 evra zbog dešavanja na meču protiv Fenerbahčea, kao i uslovno na još jedan način, te ako se ponovi nešto slično, kapacitet Beogradske Arene će za jedan meč biti smanjen na 80 odsto kada su crno-beli domaćini, uz zatvaranje određenih sektora.

Partizan je kaznu dobio zbog koreografije Grobara koja prikazuje smrt sultana Murata od strane srpskog viteza Miloša Obilića, a koju su navijači napravili pred meč protiv Fenerbahčea. Pogledajte kako je izgledala ova koreografija:

Koreografija Grobara na meču Partizan - Fenerbahče Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ne propustiteEvroligaŠOK VEST ZA PARTIZAN - OBRADOVIĆA VEĆ TRAŽILI DRUGI KLUBOVI! Jedna stvar će posebno da ZABOLI sve Grobare: Bratski tim pokušao da zabode NOŽ U LEĐA crno-belima?
Željko Obradović
Košarka"A, ŠTA ĆEMO S TOBOM ZORANE SAVIĆU?" Legenda Partizana bljuje vatru: Krije se iza Obradovićevih leđa, a može da pakuje kofere
Zoran Savić
KošarkaOVO JE ĆERKA ŽELJKA OBRADOVIĆA: Govori sedam stranih jezika i ima hobi koje je za većinu VELIKI STRAH
obradovic.jpg
EvroligaDAN ODLUKE ZA OBRADOVIĆA I PARTIZAN! Otkrivamo detalje: Evo kada će uprava crno-belih imati sastanak sa Žocom! Tema je samo jedna!
Željko Obradović i Ostoja Mijailović

 BONUS VIDEO:

Željko Obradović ostavka Izvor: Kurir.rs