Slušaj vest

Serije kojima Partizanovi rivali u Evroligi rešavaju mečeve protiv crno-belih postale su fenomen o kojem se priča i to s razlogom. Ono što se dešava u poslednjim kolima gotovo da prevazilazi granice slučajnosti i ulazi u domen sportskog apsurda.

Monako je protiv Partizana vezao neverovatnih 20:0. ASVEL je otišao na 16:0, Fenerbahče je napravio 14:0, a Panatinaikos čak 21:0. Sve to u kratkom vremenskom periodu. Protiv tima koje je pravljen za najveće domete u Evroligi.

Da pojasnimo, to u prevodu znači: deset loših napada i deset loših odbrana. Vezano!!!

Radi se o nizovima kakvi se u vrhunskom evropskoj košaraci jako retko viđaju. A, mi imamo slučaj ne jednom, ne dvaput - nego četiri puta, u nizu, protiv jedne ekipe. U takmičenju gde su razlike između timova su poprilično, serije od 15, 20 ili više vezanih poena deluju potpuno nestvarno.

1/9 Vidi galeriju Panatinaikos - Partizan Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Zato se i postavlja legitimno pitanje: da li je ovo samo slučajnost, jako loš momenat koji se ponavlja - ili u Partizanu nešto mnogo dublje ne štima?

Kada jedna ekipa u četiri utakmice dozvoli četiri "crne rupe" ovih razmera, teško je ignorisati spekulacije koje se sve glasnije provlače kroz košarkaške krugove: Da li postoji bojkot, nerešeni konflikt, ili potpuni gubitak poverenja u sistem?

Upravo te serije deluju kao indikator. Ne radi se samo o padu koncentracije. To su periodi u kojima ekipa prestaje da igra, prestaje da trči, prestaje da reaguje. Periodi potpune praznine i to protiv najrazličitijih rivala (uključujući Asvel koji je ubedljivo najgori tim u takmičenju), u različitim utakmicama, ali sa istim ishodom.

1/12 Vidi galeriju KK Partizan - Monako (10. kolo Evrolige) Foto: Srđan Stevanovic / Starsport.rs

U svakom slučaju, brojevi su neumoljivi: 20-0, 16-0, 14-0, 21-0. I traže odgovor: Šta to rade igrači Partizana? Nijednoj ekipi u Evroligi se ovo nije desilo, ne ove sezone, nego i bilo koje pre...

Pogledajte kako je izgledao doček Obradovića na aerodromu "Nikola Tesla":

1/58 Vidi galeriju Doček za Željka Obradovića na aerodromu Foto: Petar Aleksić