Slušaj vest

Kako Kurir saznaje, KK Partizan i Željko Obradović će saopštiti konačnu odluku sutra (u subotu) u 11 časova. I dalje je odgovor iskusnog stručnjaka - ne.

Da li je moguće da dođe do promene? Teško je verovati obzirom na ogromne probleme na relaciji Obradović - igrači o čemu je Željko otvoreno pričao na sednici UO.

Tada će biti održana nova vanredna sednica UO i zatim će se rukovodstvo kluba obratiti javnosti.

1/58 Vidi galeriju Doček za Željka Obradovića na aerodromu Foto: Petar Aleksić

Šta se sve danas desilo?

Željko Obradović nije pristao da povuče ostavku, ali konačna odluka je ostavljena za subotu, po želji UO koji hoće po svaku cenu da se Obradović predomisli. Međutim, to neće da bude uopšte lak posao.

Problem je ogroman u igračima koji navodnim rečima Obradovića - ne sprovode ono što traži do njih i to je najveći problem. On je rekao kako ne može tu više ništa da učini.

Na sve ono što on traži od njih - ne dobija adekvatan odgovor. I kada je tako, ne može da bude ni rezultata.