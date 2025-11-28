Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde od dolaska novog trenera Saše Obradovića igraju kao preporođeni i pravi su hit Evrolige gde se nalaze na deobi prvog mesta sa Hapoelom i skorom 9-4.

Jedan od najzaslužnijih za takve rezultate i u ovom trenutku statistički najbolji igrač Evrolige sa prosečnim indeksom korisnosti 22.1 jeste Džordan Nvora, letošnje pojačanje crveno-beliuh iz istanbulskog Efesa.

Nvora se prisetio svog prošlosezonskog gostovanja u ''Beogradskoj areni'', kada je u dresu Efesa vodio veliku borbu protiv crveno-belih

"Borili smo se za mesto u plej-ofu, mislim da smo je dobili u produžecima... Dvadeset odsto navijača nije moglo da prisustvuje, ali čak i tako to je bila najglasnija arena koju sam doživeo te sezone. Igrali smo protiv Partizana, bilo je krcaato. Protiv Panatinaikosa, krcato. Olimpijakosa, krcato. Ali, ta utakmica je bila najbučnija na kojoj sam ikada bio.

"Sećanje na nju je još i luđe nego što je bilo tokom utakmice, samo se sećam koliko je bilo bučno. Mislim da je za mene bila presudna strast koju ovde svi osećaju. A, takođe i taj pritisak. Meni se sviđa što ljudi od nas očekuju da budemo uspešni. Toliko vole košarku...",

Naravno, nije mu bilo teško da se navikne na takvu atmosferu, ali ono što tek treba da iskusi, jeste učešće u ''večitom derbiju'', koji je zakazan za 12. decembar, pred Partizanovim navijačima.

"Znam da je ludo... Znam koliko to znači obema stranama, tako da se mnogo radujem. Siguran sam da verovatno nikada neću igrati u takvom okruženju, možda ni do kraja karijere, u zavisnosti od sledećeg derbija... Mislim da će to biti najluđa atmosfera i najzabavnija moguća utakmica...Mnogo je dobro nositi Zvezdin dres i videti to na svakoj utakmici. Bude neku moju drugu stranu", poručio je Nvora.