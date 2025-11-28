Slušaj vest

Crno-beli košarkaški cirkus je zabavio čitavu Evropu novom smešnom predstavom, ovoga puta u Atini, u debaklu protiv Panatinaikosa koji je naterao Željka Obradovića da podnese ostavku.

Navijači Partizana su bez ikakve dileme na strani Željka Obradovića, koji nesporno ima velikih problema sa pojedinim igračima Partizana, koji ga jednostavno ne slušaju. Tačnije njegove savete i komande tokom meča.

1/58 Vidi galeriju Doček za Željka Obradovića na aerodromu Foto: Petar Aleksić

Tako je Partizan ponovo doživeo crnu seriju, dublju od najcrnje rupe u svemiru, a Panatinaikos je nakon 52:50 uspeo da za nepunih devet minuta dođe do prednosti od 75:50.

I šta trener da kaže svojim izabranicima koji od starta sezone padaju - nekada na početku, a često u trećoj ili poslednjoj deonici.

Bez želje, ali pre svega koncentracije, košarka se ne može igrati - ni na jednom nivou, da ne govrimo o Evroligi, koja je iz godine u godinu sve teža i puna bivših NBA asova.

Govrio je Obradović o koncentraciji nakon Asvela, telefonima i mentalnom odsustvu igrača, ali ni to nije urodilo plodom. Utakmica protiv Panatinaikosa bila je pokazna vežba "kako naterati svog trenera da poludi", namerno ili ne?.

1/10 Vidi galeriju Željko Obradović na meču Olimpijakos - Partizan Foto: Starsport

Pored trenera Obradovića, kosu sa glave čupaju i navijači - koji se iz nedelje u nedelju krste gledajući kakve greške prave igrači kluba za koji navijaju i zdušno ga, uz šaku pulula za smirenje, prate sa tribina ili putem maih ekrana.

Komunikacija pojedinaca na parketu gotovo da i ne postoji, a kada dođe momenat rotacije u odbrani ili najobičnijeg preuzimanja - igrači (pojedini), se i ne trude da krenu i isprave svoje greške, makar sa podignutom rukom na šutu.

Kendrik Nan je toliko puta ostao sam nakon pasa iz reketa ili posle pika na strani, da je Amerikanac komotno mogao da razvije šator i raspali roštilj, jer, ko još rotira sa Nana i ide na Samodurova u ugao, uz dužno poštovanje talenta koji poseduje mladi grčki košarkaš.

1/9 Vidi galeriju Panatinaikos - Partizan Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Željko Obradović to više ne može da gleda, kao ni navijači Partizana, pa i ne treba da nas čudi zašto je legendarni trener rešio da podnese ostavku.

Ipak, nada za ostankom Obradovića u Partizanu i dalje postoji, a ako se to nakon sastanka u subotu i dogodi, Partizan će morati da posegne za igračkim promenama. Ko ne želi da igra ili sluša najtrofejnijeg trenera Evrope, ne zaslužuje da nosi dres Partizana.

Ako je po sredi neznanje, onda se možda može i naučiti rotacija u odbrani ili strana pomoći.

Pogledajte reakcije košarkaša Partizana u Atini na meču protiv "zelenih". Sami procenite ko je pravio greške na terenu, mi nikome nećemo suditi...

BONUS VIDEO: