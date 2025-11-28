Slušaj vest

Košarkaše Crvene zvezde posle kraće pauze očekuje nastavak takmičenja u Evroligi utakmicom 14. kola protiv ekipe Barselone.

Utakmica je na programu 5. decembra u "Beogradskoj areni" od 20 časova.

Foto galerija iz Arene Foto: Petar Aleksić

Crvena zvezda je obavestila navijače da prodaja ulaznica za ovaj duel počinje u utorak 02.12.2025. godine u 12 časova, i trajaće sve do početka utakmice.

- Osim online na sajtu tickets.kkcrvenazvezda.rs, karte će se prodavati i na sledećim prodajnim mestima i po sledećem rasporedu:

KK Crvena zvezda Šop - Beogradska Arena plato sever | utorak i sreda od 12-20 časova, četvrtak od 10 do 14 časova;

KK Crvena zvezda Šop - Mitropolita Petra | utorak, sreda, četvrtak od 12-20 časova, četvrtak od 12-15 časova

Beogradska Arena blagajna jug | petak od 12-20 časova - navodi se u saopštenju.

