Bonga je pomogao Nemačkoj na takmici protiv Izraela na otvaranju kvalifikacija za Svetsko prvenstvo. Nemačka je ostvarila ubedljivu pobedu i sada je čeka gostovanje Kipru.

Na tom meču selektor Aleks Mumbru neće moći da računa na košarkaša Partizana.

- Neki igrači koji su bili sa nama tokom leta, Da Silva, Holac i Bonga, sada se vraćaju kući. Kremer dolazi, iako igra Evroligu – tokom leta bio povređen i odmorniji je od ostalih momaka, tako da ide sa nama - rekao je Mumbru.

Inače, Isak Bonga je, prema informacijama koje su stigle od strane grčkih medija, obavestio Partizan o želji da napusti klub ukoliko Željko Obradović ne ostane na mestu trenera.

Kada je reč o utakmici protiv Izraela, Bonga je na terenu proveo 23 minuta, a za to vreme je postigao šest poena, uz 10 skokova i pet asistencija. Bila je to partija u njegovom stilu, iako je ovaj put šut funckionisao nešto slabije, posebno kada je reč o pokušajima za tri poena.

