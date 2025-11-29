Slušaj vest

Željko Obradović neće, gotovo izvesno, ostati na klupi crno-belih zbog nepomirljivih sukoba sa igračima.

Trener Partizana i većina tima - apsolutno ne funkcioniše i tu nema mesta za "popravke". Opcija koja je, ponovo, bila pred Obradovićem, da se suspenduju i otpuste svi igrači nije prihvaćena od strane iskusnog stručnjaka uz obražlozenje da - nije spreman na to i da više ne može da izdrži, čak i zdravstveno.

Rukovostvo Partizana bilo je spremno na apsolutno svaki ustupak da uprkos svemu Žoc ostane. Novac za nove igrač - može. Sve - može. Odgovor od trenera je ostao isti - odričan.

Sve to počelo je da stvara razne spekulacije, čak da besmisleno upliće i politiku, a razlog svega jedan jedini - netrepeljivost trenera i igrača. Da su rukodioci birali igrače s potpunim pravom bi mogao da se upre prst u njih, ovako, obzirom da je izbor tima isključivo posao sportskog direktora i trenera... Jasno je gde se nalaze odgovori: Šta se to desilo sa odnosom igrači-trener.

Zašto je Željko izgubio svlačionicu? Vređanje inteligencije je pomisliti da to ima veze s Upravom.

Pravljenje celokupne drame je apsolutno besmisleno - promene trenera u sportu nisu apokalipse niti stvari koje bi trebalo da budu predmet bilo čega, osim sportskog interesa kluba.



Interes Partizana je da im krene, konačno, na terenu. Bar bi tako trebalo da bude svima koji vole ovaj klub.

