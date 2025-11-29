Slušaj vest

Partizan se nalazi u teškoj poziciji kada je u pitanju tabela Evrolige.

Crno-beli posle 13. kola imaju učinak od četiri pobede i devet poraza, što ih stavlja u donji deo tabele sa kako stoje stvari malim izgledima da se na kraju dokopaju makar plasmana u plej-in.

Koreografija Grobara na meču Partizan - Fenerbahče Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ni procenti nisu na strani Partizana, jer jedna od naprednih statistika projektuje da crno-beli imaju svega osam odsto šansi da na kraju završe među deset najboljih ekipa.

Partizanu će najverovatnije biti potrebno 20 pobeda,a do kraja ligaškog dela je ostalo da se odigra još 25 utakmica, što znači da pred košarkašima crno-belih je jedna pa iz ovog ugla reklo bi se nemoguća misija.

Ne propustiteKošarkaU ZVEZDI STRANAC NE IGRA ZA SEBE, A U PARTIZANU... TO SU TE DVE BITNE RAZLIKE: Oglasio se čuveni košarkaški trener o prilikama u Srbiji!
Aleksandar Đorđević i Bogdan Tanjević kao selektori Srbije i Crne Gore
EvroligaKULMINIRAO SUKOB OBRADOVIĆA I IGRAČA: Nepomirljive razlike, zajedno ne mogu dalje! Otkrivamo šta je sve urađeno da Željko ostane
Željko Obradović
EvroligaBONGA SE IPAK VRAĆA U BEOGRAD! Košarkaš Partizana napustio reprezentaciju pre utakmice
Isak Bonga i Željko Obradović
EvroligaKO ĆE VODITI TRENING PARTIZANA U SUBOTU? Sudbina Željka Obradovića se i dalje ne zna - šta čeka košarkaše na terenu?!
Željko Obradović i košarkaši Partizana

BONUS VIDEO:

Kako će Žoc da izdrži pritisak armije: Ovakav doček je nezapamćeno u istoriji našeg sporta  Izvor: Kurir televizija