Slušaj vest

Partizan se nalazi u teškoj poziciji kada je u pitanju tabela Evrolige.

Crno-beli posle 13. kola imaju učinak od četiri pobede i devet poraza, što ih stavlja u donji deo tabele sa kako stoje stvari malim izgledima da se na kraju dokopaju makar plasmana u plej-in.

1/9 Vidi galeriju Koreografija Grobara na meču Partizan - Fenerbahče Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ni procenti nisu na strani Partizana, jer jedna od naprednih statistika projektuje da crno-beli imaju svega osam odsto šansi da na kraju završe među deset najboljih ekipa.

Partizanu će najverovatnije biti potrebno 20 pobeda,a do kraja ligaškog dela je ostalo da se odigra još 25 utakmica, što znači da pred košarkašima crno-belih je jedna pa iz ovog ugla reklo bi se nemoguća misija.

BONUS VIDEO: