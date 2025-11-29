Partizan sve dalji od uspeha...
ŠANSE PARTIZANA RAPIDNO PADAJU: Nove loše vesti za crno-bele!
Crno-beli posle 13. kola imaju učinak od četiri pobede i devet poraza, što ih stavlja u donji deo tabele sa kako stoje stvari malim izgledima da se na kraju dokopaju makar plasmana u plej-in.
Ni procenti nisu na strani Partizana, jer jedna od naprednih statistika projektuje da crno-beli imaju svega osam odsto šansi da na kraju završe među deset najboljih ekipa.
Partizanu će najverovatnije biti potrebno 20 pobeda,a do kraja ligaškog dela je ostalo da se odigra još 25 utakmica, što znači da pred košarkašima crno-belih je jedna pa iz ovog ugla reklo bi se nemoguća misija.
