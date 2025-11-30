Slušaj vest

Crvena zvezda je 13. marta 2025. godine izgubila kao domaćin od Olimpije iz Milana, ali je od poraza mnogo lošija vest bila povreda Bolomboja.

Snažnog centra su saigrači izneli sa teren, a Amerikanac od tada nije igrao.

Povreda stopala je, ispostavilo se kasnije, bila znatno ozbiljnija nego što je bilo ko mislio. Džoel Bolomboj je bio podvrgnut operaciji i zatim započeo oporavak.

Džoel Bolomboj Foto: Starsport/Srđan Stevanović, Starsport

Crvena zvezda je nedavno saopštila da se očekuje da košarkaš bude na raspolaganju Saši Obradoviću od januara, a po snimku koji se pojavio, tako nešto deluje potpuno realno.

Bolomboj je snimljen za vreme treninga, a na snimku deluje veoma dobro.

Ovakve scene sigurno mogu da raduju navijače Crvene zvezde koji nestrpljivo čekaju povratak košarkaša kojem je, gotovo na svakoj utakmici, skandirala Beogradska arena.

Džoel Bolomboj, KK Crvena zvezda, povreda, bolnica, Hitna pomoć