Kako je Kurir saznao, Čima Moneke je u nedelju došao kako bi obavio snimanje skočnog zgloba, a nedugo nakon toga crveno-beli su se javili kako bi otklonili nedoumice.

Nigerijac je u bolnicu došao na pregled nakon što je osetio bol u stopalu, a pošto su lekari dali zeleno svetlo, on će već od ponedeljka biti na treningu sa ekipom.

Čima Moneke u dresu Crvene zvezde Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
Crvena zvezda Olimpijakos Evroliga (1).jpeg
Čima Moneke
Čima Moneke
Saša Obradović na utakmici protiv Žalgirisa

Nvora i Moneke na treningu Zvezde Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić