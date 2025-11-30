Čima Moneke je otišao u Urgentni centar zbog bola u stopalu.
CRVENO-BELI
IZ ZVEZDE MORALI DA SE OGLASE ZBOG MONEKEA: Najpopularniji košarkaš crveno-belih otišao u Urgentni centar, klub objasnio situaciju (GALERIJA)
Slušaj vest
Kako je Kurir saznao, Čima Moneke je u nedelju došao kako bi obavio snimanje skočnog zgloba, a nedugo nakon toga crveno-beli su se javili kako bi otklonili nedoumice.
Nigerijac je u bolnicu došao na pregled nakon što je osetio bol u stopalu, a pošto su lekari dali zeleno svetlo, on će već od ponedeljka biti na treningu sa ekipom.
Čima Moneke u dresu Crvene zvezde Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
Vidi galeriju
Bonus video:
Reaguj
Komentariši