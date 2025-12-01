Pogledajte neke od fotki Mirka Ocokoljića sa terena
Evroliga
Biće na teškom zadatku: Mirko Ocokoljić vodi Partizan protiv Bajerna, a pogledajte neke njegove fotografije sa terena (FOTO)
Slušaj vest
Mirku Ocokoljiću ubačen je "vruć krompir" u ruke i on će voditi Partizan protiv Bajerna u prvom evroligaškom meču bez Željka Obradovića na klupi (četvrtak, 20.45, Beogradska Arena).
Pogledajte neke od Ocokoljićevih fotki iz perioda dok je sarađivao sa Sašom Obradovićem i Zvezdanom Mitrovićem.
Mirko Ocokoljić Foto: Audrey MCKIE / Sipa Press / Profimedia, Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto
Vidi galeriju
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši