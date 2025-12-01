Košarkaši Partizana odradili su trening u koji je bio zakazan za ponedeljak
Evroliga
ZAVRŠEN TRENING PARTIZANA! Nema Željka Obradovića, evo ko je bio na terenu uz igrače! Otkrivamo i kakva je bila atmosfera među košarkašima!
Dok traje saga oko novog trenera KK Partizan, košarkaši crno-belih odradili su trening koji je bio zakazan za ponedeljak.
Željka Obradovića nije bilo na terenu, kao što se i očekivalo, a trening je vodio Mirko Ocokoljić za koga smo najavili da će biti šef stručnog štaba i protiv Bajerna (četvrtak, 20.45, Beogradska Arena).
Mirko Ocokoljić Foto: Audrey MCKIE / Sipa Press / Profimedia, Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto
Prema našim saznanjima, trening je protekao u dobroj atmosferi, igrači su radili maksimalno i nije se moglo primetiti da je bilo šta uticalo na njih negativno.
Da li će to biti dovoljno za pobedu protiv Bajerna u četvrtak, ostaje da se vidi.
