Dok traje saga oko novog trenera KK Partizan, košarkaši crno-belih odradili su trening koji je bio zakazan za ponedeljak.

Željka Obradovića nije bilo na terenu, kao što se i očekivalo, a trening je vodio Mirko Ocokoljić za koga smo najavili da će biti šef stručnog štaba i protiv Bajerna (četvrtak, 20.45, Beogradska Arena).

Prema našim saznanjima, trening je protekao u dobroj atmosferi, igrači su radili maksimalno i nije se moglo primetiti da je bilo šta uticalo na njih negativno.

Da li će to biti dovoljno za pobedu protiv Bajerna u četvrtak, ostaje da se vidi.

