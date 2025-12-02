Slušaj vest

Čitava planeta već danima bruji o odlasku Željka Obradovića iz Partizana, a sada je grčki portal SDNA objavio nove informacije koje su prethodile Željkovom odlasku sa klupe crno-belih.

Glavni urednik portala, Vasilis Papateodorou, otkrio je da je Željko Obradović tokom boravka u Atini posle poraza od Panatinaikosa stupio u kontakt i sastao se sa dvojicom velikana evropske košarke.

Obradović je, kako navodi, telefonom dogovorio susret sa dvojcem koji je nekada vodio dok je sedeo na klupi „zelenih“, Dimitrisom Dijamantidisem i Šarunasom Jasikevičijusom.

Obojica su prihvatila poziv, a Obradović je nakon tog susreta saopštio da napušta Partizan.

Hronologija slučaja

Željko Obradović podneo je ostavku na mesto šefa stručnog štaba Partizana posle poraza crno-belih od Panatinaikosa u Atini.

Žoc se čak i oprostio od navijača i to emotivnim pismom koje prenosimo u nastavku teksta:

"Poštovani navijači Partizana,

Pre četiri i po godine sam se vratio u moj voljeni klub i krenuo zajedno sa vama da živim najlepši san. Imao sam želju i cilj da naš Partizan ponovo posle 10 godina postane deo Evrolige, uspeli smo svi zajedno u tome. Utakmice našeg voljenog kluba su postale nešto više od košarke, zahvaljujući vama koji ste najzaslužniji za to. Na žalost, došao je trenutak kada sam morao da preuzmem odgovornost za sve loše stvari koje su se desile ove sezone i podnesem neopozivu ostavku.

Želim da se zahvalim svim ljudima koji su pomagali naš klub sve ove godine, predsedniku kluba i svim članovima Upravnog odbora, svim ljudima iz radne zajednice kluba, kao i svim sponzorima.

Veoma sam zahvalan svim igračima koji su bili sa nama u ove četiri i po godine, članovima mog stručnog štaba (mnogo puta sam isticao, najbolji koji sam imao) i naravno velika zahvalnost svim navijačima Partizana!

Hvala vam za bezrezervnu podršku, poštovanje i ljubav koju ste mi davali svih ovih godina u svakoj prilici!

Uvek jedan od vas, večno zahvalan!

Željko Obradović", stajalo je u pismu.

Uprava se zahvalila Žocu

Čelnici Partizana zahvalili su se Željku Obradoviću posle ostavke i to objavom na društvenim mrežama.

Poruka kojom je snimak zaključen bila je kratka i jasna: Hvala ti, Željko!

Preokret

Na hitnoj sednici Izvršnog i Upravnog odbora došlo je do preokreta i čelnici Partizana nisu želeli da prihvate ostavku Željka Obradovića.

Doček za pamćenje

Navijači Partizana rešili su da uzmu stvar u svoje ruke i Željku Obradoviću priredili su doček za pamćenje po dolasku iz Atine.

Sastanak Žoca i uprave

Usledio je sastanak Željka Obradovića i čelnika Partizana, ali na njemu nije pronađen zajednički jezik.

Ipak, posle sastanka Partizan je napustio Zoran Savić, te je delovalo da će burni dani kod crno-belih da se nastave.

Otkazan sastanak

Novi sastanak između čelnika Partizana i Željka Obradovića bio je zakazan za subotu u 11 ujutru, ali je neposredno pred početak stigla vest da je otkazan. Prema informacijama koje su se pojavile, novi termin je trebalo da bude početkom sledeće nedelje.

Definitivno kraj

U subotu 29. novembra, oko 17 časova, Partizan je objavio konačan kraj sage i definitivan odlazak Obradovića.

Saopštenje vam prenosimo u celosti:

"Dosadašnji trener crno-belih je ostao pri odluci da svoju ostavku ne povuče iz razloga što ne vidi sebe u radu sa trenutnim timom, kao i uticaja koji svakodnevni rad na ovom nivou ima na njegovo zdravlje.

Izvršni odbor KK Partizan je tokom prethodna dva dana održao niz sastanaka i konsultacija, a potom u petak i sastanak sa trenerom Željkom Obradovićem na temu njegovog ostanka u klubu, na poziciji šefa stručnog štaba prvog tima.

Treneru Obradoviću je pružena puna i nedvosmislena podrška da nastavi sa radom i učini sve neophodne korake kako bi crno-beli tim prevazišao trenutnu krizu igre i rezultata.

Nakon sastanka i potom dodatnih nekoliko pokušaja predsednika Ostoje Mijailovića i članova Izvršnog odbora da privole Obradovića da promeni odluku, dosadašnji trener crno-belih je ostao pri odluci da svoju ostavku ne povuče iz razloga što ne vidi sebe u radu sa trenutnim timom, kao i uticaja koji svakodnevni rad na ovom nivou ima na njegovo zdravlje.

Sastanak Željka Obradovića i članova Izvršnog odbora KK Partizan je trajao više od dva sata, uz otvorenu diskusiju o svim problemima i mogućim rešenjima. Uprkos nizu konstruktivnih predloga koji su podrazumevali i moguće rezove u timu, Željko Obradović uz zahvalnost svima na rečima podrške nije promenio svoju odluku i on više neće obavljati funkciju prvog trenera crno-belih.

Košarkaški i simbolički značaj Željka Obradovića za Partizan i košarku na globalnom nivou je nemerljiv. Praznina koja ostaje, teško da može biti nadoknađena. Željko Obradoviću su vrata Partizana zauvek otvorena i Partizan će uvek biti njegova kuća.

Povodom novonastale situacije, zakazana je sednica Upravnog odbora KK Partizan za početak naredne nedelje, sa temom postavljanja novog sportskog direktora i strategije u radu sportskog sektora, nakon čega će biti održana i konferencija za medije", piše u saopštenju.