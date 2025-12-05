Slušaj vest

Bilo je to veče u kome Crvena zvezda i pored velike borbe i zalaganje nije uspela da sruši Barselonu posle osam godina na svom parketu.

Na kraju, Barsa je rutinski spremila ovaj meč i mirno ga privela kraju - slavivši sa 89:79.

Crvena zvezda - Barselona Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Ako u stranu sklonimo serije prvo Vila Klajbirna, a zatim i Darija Brizuele, Barselona je uvek bila za korak ispred Zvezde i daleko smirenija u vatrenoj atmosferi Beogradske arene.

Devonte Grejem brljao

Protiv Olimpijakos je poželeo da postane heroj, iako Zvezda od starta sezona ima nekoliko vođa u liku i delu Kodija ili Džordana Nvora. To je prošlo protiv Grka, ali u meču sa Barsom nije. 

Loša selekcija šuta Amerikanca, uz ne tako agresivnu odbranu i još gore odluke u napadu, konstantno su koštali Zvezdu lakih poena gostiju u tranziciji.

Kada bi naveli koliko Zvezda ima igrača koji mogu i žele da budu heroji, to nije dobro za jedan tim? Batler, Kodi, Nvora, Grejem, Moneke itd... to je previše i možda će to koštati Zvezdu u daljem delu sezone ukoliko se uloge ponovo ne rasporede na pravi način.

Borba i nervoza

Previše je Zvezda, kao i na nekim prethodnim mečevima, loše branila tzv. blok u leđa. Duvala je promaja sa svih strana, kao i na odbrani od čeonog auta. 

Ipak, borbenost i želju igračima Zvezde ne možemo zameriti, ali za nešto više u nastavku, sem borbe, potrebno je malo više pametnijih odluka.

Kodi je plej, a šuteve koje je pogađao preko ruke iz driblinga ranije, večeras nisu prošli. Nije razigrao i pokrenuo timsku igru, ali i tempo utakmice.

