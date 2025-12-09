Slušaj vest

Krilni centar BarseloneTornike Šengelija nedavno je bio gost Crvenoj zvezdi, a španski tim je u paklu Arene savladao srpski tim u Evroligi.

U izjavi za "Eurohoops", Šengelija je pohvalio Zvezdu:

- Imali smo odličnu nedelju i zabeležili dve vrlo važne pobede. Nije jednostavno otići u Beograd i savladati Crvenu zvezdu, jedan od najtežih protivnika u Evroligi, i ponosni smo na način na koji smo igrali tamo. S druge strane, svesni smo da je i Olimpijakos jedan od najboljih timova u ligi. Imaju specifičan stil igre i izuzetno ga dobro sprovode. U suštini, nameću svoj ritam i svoju košarku. Moramo da se pripremimo što bolje – taktički i mentalno – tokom ova 3–4 dana koja imamo pred sobom - rekao je Šengelija.

Predstojeći duel donosi susret sa Olimpijakosom u Blaugrani. Nada se veteran da će ekipa ponovo biti na svom nivou, a osvrnuo se i na svoj potencijalni duel sa Sašom Vezenkovim.

- Uvek je zadovoljstvo igrati protiv Saše. Poslednjih godina bio je jedan od najboljih, ako ne i najbolji igrač u Evropi, i takav meč uvek predstavlja veliki izazov. Ali, kao što si rekao, ovo je timski sport i dovoljno sam iskusan da znam da utakmicu ne dobijaju individualni dueli. Ako želimo pobedu, lične ambicije ostavljam po strani i radim sve što je potrebno da ekipa dođe do rezultata. U svakom slučaju, između nas postoji međusobno poštovanje. Uvek je zanimljivo igrati protiv njega, jer je drugačiji tip protivnika od većine — fizički je jak, veoma talentovan i tehnički izuzetno potkovan, pa te tera da mu pristupiš na poseban način - zaključio je Šengelija.

