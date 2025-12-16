HAPOEL - CRVENA ZVEZDA: Izraelci u naletu u finišu prvog poluvremena
Košarkaši Crvene zvezde u okviru 16. kola Evrolige gostuju lideru, ekipi Hapoela.
Utakmica se igra u Jerusalimu od 20.05 časova.
Hapoel je uoči ovog kola prvi sa 11 pobeda, dok je zvezda sedma sa učinkom 9 - 6.
16'
Nesportska nad Mekintajerom. Pogodio je jedno od dva bacanja - 32:31.
Brajant je nezaustavljiv, njegov 11. poen - 34:31.
13'
Brajant pogađa novu trojku, Hapoel vodi 27:25. Njegova treća trojka i deveti poen. Tajm-aut za Obradovića.
Miler-Mekintajer postiže još jednu trojku, drugu. Njegovih 11 poena - 27:28.
10'
Batler za izjednačenje - 18:18.
Vejnrajt pogađa novu trojku - 21:18.
Batler uzvraća trojku - 21:21.
8'
Motli je polovičan sa penala za izjednačenje - 12:12.
Brajant pogađa prvu trojku za Hapoel - 15:12.
Odželej smanjuje - 15:14.
7'
Batler u kontri postiže svoje prve poene, Mekintajer je prethodno ukrao loptu i upisao asistenciju - 10:12.
Micić jedan od dva sa linije bacanja - 11:12.
6'
Veliki problem za Hapoel, Micić je zaradio drugu ličnu grešku. Kalinić je siguran sa linije penala - 8:10.
Problem i za Zvezdu, Kalinić je upisao drugu ličnu grešku.
Micić stiže do treće asistencije, Oturu je siguran za 10:10.
4'
Micić upisuje drugu asistenciju, a Oturu četvrti poen za prvo vođstvo Hapoela - 4:3.
Mekintajer pogađa prvu trojku na meču, strelac je svih poena Zvezde - 4:6. Oturu se revanširao - 6:6.
1'
Mekintajer je sa linije slobodnih bacanja postigao prve poene na meču - 0:2.
Oturu na asistenciju Micića postiže prve poene za domaći tim - 2:2.
1. četvrtina
Startne petorke
Hapoel: Brajant, Micić, Malkolm, Vejnrajt, Oturu.
Crvena zvezda: Miler-Mekintajer, Nvora, Kalinić, Davidovac, Motejunas.
Tabela
Standings provided by Sofascore
Sastavi
HAPOEL - CRVENA ZVEZDA
Hala Pais arena, Jerusalim
Sudije: Mehdi Difala, Joanis Fufis, Alberto Baenja
HAPOEL: Motli, Džons, Blekini, Brajant, Enis, Malkolm, Odijase, Micić, Vejnrajt, Oturu, Madar, Ginjat
CRVENA ZVEZDA: Miler Mekintajer, Miljenović, Grejem, Nedeljković, Batler, Davidovac, Kalinić, Izundu, Pavlović, Motiejunas, Nvora, Odželej