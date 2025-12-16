Svi događaji
Od najnovijeg
20:49

19'

Oturu zakucava za najubedljivije vođstvo - 38:33

20:48

18'

Ginat se upisao u strelce - 36:33

20:45

17'

Nvora je fauliran za dva penala. Sa oba smanjuje na 34:33

20:42

16'

Nesportska nad Mekintajerom. Pogodio je jedno od dva bacanja - 32:31

Brajant je nezaustavljiv, njegov 11. poen - 34:31

20:40

15'

Nvora za kucava - 29:30.

Džons pogađa za tri - 32:30. Šesta trojka za Hapoel. 

20:39

14'

Motli sa linije bacanja okreće - 29:28

20:35

13'

Brajant pogađa novu trojku, Hapoel vodi 27:25. Njegova treća trojka i deveti poen. Tajm-aut za Obradovića.

Miler-Mekintajer postiže još jednu trojku, drugu. Njegovih 11 poena - 27:28

20:30

12'

Odželej je ponovo siguran - 21:25. Njegovih osam poena. 

Brajant smanjuje trojkom - 24:25

20:30

11'

Odželej postiže prve poene u drugoj četvrtini - 21:23

20:29

2. četvrtina

20:25

10'

Batler za izjednačenje - 18:18

Vejnrajt pogađa novu trojku - 21:18

Batler uzvraća trojku - 21:21

20:23

9'

Džons pogađa trojku - 18:14. Odželej vraća - 18:16

20:22

8'

Motli je polovičan sa penala za izjednačenje - 12:12

Brajant pogađa prvu trojku za Hapoel - 15:12.

Odželej smanjuje - 15:14.

20:19

7'

Batler u kontri postiže svoje prve poene, Mekintajer je prethodno ukrao loptu i upisao asistenciju - 10:12

Micić jedan od dva sa linije bacanja - 11:12

20:17

6'

Veliki problem za Hapoel, Micić je zaradio drugu ličnu grešku. Kalinić je siguran sa linije penala - 8:10

Problem i za Zvezdu, Kalinić je upisao drugu ličnu grešku.

Micić stiže do treće asistencije, Oturu je siguran za 10:10

20:13

5'

Miler-Mekintajer nastavlja sa poenima - 6:8

Vejnrajt se upisuje u strelce - 8:8

20:11

4'

Micić upisuje drugu asistenciju, a Oturu četvrti poen za prvo vođstvo Hapoela - 4:3

Mekintajer pogađa prvu trojku na meču, strelac je svih poena Zvezde - 4:6. Oturu se revanširao - 6:6

20:10

3'

Mekintajer je ponovo fauliran u prodoru za dva bacanja. Ovog puta je polovičan - 2:3

20:07

1'

Mekintajer je sa linije slobodnih bacanja postigao prve poene na meču - 0:2

Oturu na asistenciju Micića postiže prve poene za domaći tim - 2:2

20:02

1. četvrtina

Startne petorke

Hapoel: Brajant, Micić, Malkolm, Vejnrajt, Oturu.

Crvena zvezda: Miler-Mekintajer, Nvora, Kalinić, Davidovac, Motejunas.

Hapoel
Hapoel Foto: Screenshot

17:32

Tabela



Standings provided by Sofascore

17:25

Sastavi

HAPOEL - CRVENA ZVEZDA

Hala Pais arena, Jerusalim

Sudije: Mehdi Difala, Joanis Fufis, Alberto Baenja

HAPOEL: Motli, Džons, Blekini, Brajant, Enis, Malkolm, Odijase, Micić, Vejnrajt, Oturu, Madar, Ginjat

CRVENA ZVEZDA: Miler Mekintajer, Miljenović, Grejem, Nedeljković, Batler, Davidovac, Kalinić, Izundu, Pavlović, Motiejunas, Nvora, Odželej