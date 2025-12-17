Slušaj vest

Košarkaši Partizana izgubili su večeras na svom terenu u Beogradu od Virtusa 68:86 (19:24, 18:16, 15:23, 16:23), u utakmici 16. kola Evrolige.

KK Partizan - Virtus Bolonja (16. kolo Evrolige) Foto: Pedja Milosavljevic / STARSPORT

Partizan zauzima 16. mesto na tabeli sa šest pobeda i 10 poraza, dok se Virtus nalazi na 12. poziciji sa skorom 8/8.

Oba kluba će svoje utakmice narednog kola odigrati na gostujućem terenu u petak, Partizan u Kaunasu protiv Žalgirisa, a Virtus u Beogradu protiv Crvene zvezde.

