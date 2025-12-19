SRAMOTAN POTEZ DŽABARIJA PARKER! Navijači Partizana u šoku!
Košarkaši Partizana nedavno su savladali u evroligaškom večitom derbiju Crvenu zvezdu (79:76), ali je i na tom meču jedan od najgorih u taboru crno-belih, bio i najveće letošnje pojačanje ovog kluba, Džabari Parker.
Trener Mirko Ocokoljić nije više mogao da gleda kako se Parker vuče po terenu, pa je odlučio da ga ne vraća u igru u drugom poluvremenu.
Protiv Virtusa ga je "ohladio" tokom svih 40 minuta i tako stavio do znanja Parkeru da trenutno nije na evroligaškom nivou - potrebnom kako bi pomogao ekipi.
Protiv Crvene zvezde Parker je pokazao nizak nivo entizujazam - da se makar potrudi u defanzivi. Ponovo je igrao sa ispruženim nogama defanzivu, a u jednoj akciji Džordan Nvora ga je zaobišao i prošao pored njega - kao da Džabari ne postoji.
Pritom, Parker je sve vreme prstom pokazivao gde sa preuzme Nvora, a nije stigao čak ni faul da napravi.
Bezobrazluk...
