Košarkaši Partizana nedavno su savladali u evroligaškom večitom derbiju Crvenu zvezdu (79:76), ali je i na tom meču jedan od najgorih u taboru crno-belih, bio i najveće letošnje pojačanje ovog kluba, Džabari Parker.

Trener Mirko Ocokoljić nije više mogao da gleda kako se Parker vuče po terenu, pa je odlučio da ga ne vraća u igru u drugom poluvremenu.

Protiv Virtusa ga je "ohladio" tokom svih 40 minuta i tako stavio do znanja Parkeru da trenutno nije na evroligaškom nivou - potrebnom kako bi pomogao ekipi.

Protiv Crvene zvezde Parker je pokazao nizak nivo entizujazam - da se makar potrudi u defanzivi. Ponovo je igrao sa ispruženim nogama defanzivu, a u jednoj akciji Džordan Nvora ga je zaobišao i prošao pored njega - kao da Džabari ne postoji.

Pritom, Parker je sve vreme prstom pokazivao gde sa preuzme Nvora, a nije stigao čak ni faul da napravi.

Bezobrazluk...

