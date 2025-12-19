Umalo oboren neslavan rekord iz sezone 2013/14.
Evroliga
GROBARI GRME POSLE EPSKE SRAMOTE PARTIZANA: Bruke jedne! Ovo je najgora ekipa - skidajte dresove!
Slušaj vest
Košarkaši Partizana poraženi su u Kaunasu od Žalgirisa sa 107:68 (28:15, 25:15, 29:18, 27:20) u meču 17. kola Evrolige.
Tim Mirka Ocokoljića upisao je drugi vezani poraz, ali više od samog poraza navijače crno-belih može da brine ubedljivo najslabija partija tima i najveći poraz u dosadašnjem toku sezone.
Grobari su bili brutalni u komentarima posle veoma loše partije košarkaša Partizana, pa pogledajte šta su sve pisali na društvenim mrežama.
Reaguj
Komentariši