Crvena zvezda je osma na tabeli sa 10 pobeda i sedam poraza, dok Virtus zauzima 12. mesto sa skorom 8/9.
"NA ŠTA JE OVO LIČILO..." Delije iskidale živce: Samo nas je Bog pogledao
Košarkaši Crvene zvezde pobedili su na svom terenu u Beogradu Virtus 90:89 (23:15, 22:31, 25:24, 20:19), u utakmici 17. kola Evrolige.
Navijači su zadovoljni pobedom, ali ne i onim što su videli na terenu.
