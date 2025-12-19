Slušaj vest

Crvena zvezda je na svom terenu u Beogradu pobedila Virtus 90:89, u utakmici 17. kola Evrolige, i prekinula niz od tri uzastopna poraza u tom takmičenju.

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović govorio je na konferenciji za medije.

"Čestitam mojim igračima, mislim da smo napravili dobar posao defanzivno. Počeli smo lošije. Edvards je našao ritam, ali smo mi našli način da pobedimo i to se računa najviše u ovom momentu", rekao je Obradović.

Upitan je i o poslednjoj odbrani, ali se trener crveno-belih raspričao.

"Generalno digli smo nivo odbrane u drugom delu. Hteli smo od početka tako da igramo, međutim, sve je bilo nekako nedovoljno čvrsto. Ekipa kao što je Bolonja zna da koristi to na najbolji način. Oni su možda i najbolja ekipa koja koristi blokove u Evroligi. Dobro se snalaze. Mi smo imali neki plan, ali dali smo im zalet u prvom poluvremenu. Dobro je da se uzdigla ekipa i da smo mnogo čvršće igrali. Svako ko je u drugom delu igrao. Istakao bih Davidovca koji je odigrao dobro u odbrani. Kodi je odigrao fenomenalno u oba smera", rekao je Obradović, a potom nastavio svoje izlaganje:

"Ono što je najvažnije za mene, moramo da pričamo o mnogim stvarima. Neke stvari su se dešavali kada sam došao koje smo koristili dobro, sada moramo da se reorganizujemo i malo bolje napadnemo završnice, da manje držimo loptu u rukama, i da nađemo još više hemiju. Definitivno da NBA igračima, koji poseduju veliki talentat, treba im vremena da razumeju igru i kako se prave faulovi. To su stvari koje se uče, ali misim da će i oni vremenom da kliknu. Batler je imao neke sjajne napadačke momente, ali posle i padove. Sve je to normalno. Ja sam od tvog pitanja ispričao sve".

Potom je završio:

"Slavim danas, čestitam svima, da završimo, da odem na rakijcu", rekao je Obradović.

