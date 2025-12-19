Crvena zvezda pobedila, Partizan poražen u 17. kolu Evrolige.
haos
TABELA EVROLIGE NAKON DRAME U ARENI! Crvena zvezda preživela, Partizan se raspao za sve pare i pao kao sekira!
Slušaj vest
Košarkaši Crvene zvezde pobedili su na svom terenu nakon velike drame Virtus sa 90:89 i prekinuli niz od tri poraza u Evrolige.
Sa druge strane, Partizan je doživeo blamažu protiv Žalgirisa u Kaunasu (109:68) i dodatno potonuli na tabeli posle 17. odigranih kola.
Crvena zvezda - Virtus Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs email: srki72@gmail.com
Vidi galeriju
Zvezda je sada na učinku od 10:7 i nalazi se na deobi šestog mesta, dok je Partizan daleko od plej-in zone i zauzima 17. mesto!
Evo i kompletne tabele:
Standings provided by Sofascore
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši