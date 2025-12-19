Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su na svom terenu nakon velike drame Virtus sa 90:89 i prekinuli niz od tri poraza u Evrolige.

Sa druge strane, Partizan je doživeo blamažu protiv Žalgirisa u Kaunasu (109:68) i dodatno potonuli na tabeli posle 17. odigranih kola.

1/7 Vidi galeriju Crvena zvezda - Virtus Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs email: srki72@gmail.com

Zvezda je sada na učinku od 10:7 i nalazi se na deobi šestog mesta, dok je Partizan daleko od plej-in zone i zauzima 17. mesto!

