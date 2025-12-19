- Loni Voker je bio alternativa u slučaju da ne potpišemo Vasu. U ovom trenutku ostalo nam je da tražimo četvorku, koja može da širi i pogađa šuteve. Želeli smo Najdžela Hejsa-Dejvisa, kao i Davisa Bertansa, ali to na kraju nije bilo realno. Trenutno imamo sjajne igrače u vidu Bruna Kabokla i Tomera Ginata, kao i Džonatana Motlija koji može da igra krilnog centra, ali tražimo pojačanje. Spejsing je nešto što je bitno nama, a i generalno u evropskoj košarci. Zamislite da imate šutere poput Micića, Blejknija, Brajanta, te šutera na mestu četvorke i na pet stavljate ili Motlija ili Oturua. Kako to možete braniti? Ne postoji način. Ipak, suočićemo se sa sjajnim timovima. Evroliga ove godine je odlična. Srpski timovi su napravili nekoliko fenomenalnih poteza. Džabari Parker je trebalo da bude moja četvorka sa šutem, ali sam ga izgubio zbog Partizana (smeh) - rekao je Janaj.