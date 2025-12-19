Slušaj vest

Košarkaši Partizana na gostovanju Žalgirisu igraju jednu od najgorih utakmica u poslednje vreme.

Crno-beli su u prvom poluvremenu zaostajali 23 poena - 53:30.

Džabari Parker, Partizan
Džabari Parker, Partizan

Za razliku od nekoliko prethodnih utakmica, u igru je ušao Džabari Parker. Proveo je na terenu sedam i po minuta i za to vreme imao jedan promašeni šut za dva poena. Parker je upisao jedan defanzivni skok i jednu izgubljenu loptu.

Njega u nastavku nema, pošto se na početku drugog poluvremena pojavio u trenerci.

Partizan, Džabari Parker

Da li je u pitanju neka povreda ili nešto drugo, ostaje da se vidi.

Ovako su Grobari dočekali igrače Partizana Izvor: Kurir