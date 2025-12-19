Parkera u nastavku nema, pošto se na početku drugog poluvremena pojavio u trenerci
Evroliga
DŽABARI PARKER NA DRUGO POLUVREME IZAŠAO U TRENERCI: Šta se dešava u Kaunasu?
Košarkaši Partizana na gostovanju Žalgirisu igraju jednu od najgorih utakmica u poslednje vreme.
Crno-beli su u prvom poluvremenu zaostajali 23 poena - 53:30.
Džabari Parker, Partizan Foto: Printskrin
Za razliku od nekoliko prethodnih utakmica, u igru je ušao Džabari Parker. Proveo je na terenu sedam i po minuta i za to vreme imao jedan promašeni šut za dva poena. Parker je upisao jedan defanzivni skok i jednu izgubljenu loptu.
Njega u nastavku nema, pošto se na početku drugog poluvremena pojavio u trenerci.
Partizan, Džabari Parker Foto: Printskrin
Da li je u pitanju neka povreda ili nešto drugo, ostaje da se vidi.
