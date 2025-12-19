Mirko Ocokoljić, privremeni trener Partizana, nije krio razočaranje posle debakla svoje ekipe u Kaunasu
Evroliga
TRENER PARTIZANA SUROV POSLE DEBAKLA U LITVANIJI: Ovo večeras... bolje da ne kažem...
Žalgiris je u 17. kolu Evrolige savladao crno-bele rezultatom 109:68, što je 11. poraz Partizana u Evroligi.
"Treba da se vratimo kući, da sednemo svi zajedno, igrači, mi, ljudi koji vode klub i da vidimo šta nam je činiti dalje. Ovo večeras je bilo neprihvatljivo loše. Moja je odgovornost, mislio sam da će ekipa igrati bolje, ali ovo večeras, bolje da ne kažem..."
