Žalgiris je u 17. kolu Evrolige savladao crno-bele rezultatom 109:68, što je 11. poraz Partizana u Evroligi.

"Treba da se vratimo kući, da sednemo svi zajedno, igrači, mi, ljudi koji vode klub i da vidimo šta nam je činiti dalje. Ovo večeras je bilo neprihvatljivo loše. Moja je odgovornost, mislio sam da će ekipa igrati bolje, ali ovo večeras, bolje da ne kažem..."

