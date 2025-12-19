DRUGI NAJTEŽI PORAZ U ISTORIJI PARTIZANA: Grobari pamte bruku protiv braće, ali ovako nešto se nikada nije desilo
Navijači Partizana dugo, dugo će pamtiti poraz od Žalgirisa u 17. kolu Evrolige.
Litvanski klub je slavio rezultatom 109:48, što je drugi najteži poraz crno-belih u Evropi.
Ovih 41 poen razlike je za poen manje od onog najubedljivijeg.
Partizan je u sezoni 2013/14 u Everoligi izgubio od bratskog CSKA 88:46.
Međutim, teško je uporediti ova dva meča, jer igrači Partizana u ovom meču večeras nisu imali ni trunku želje da nešto urade na terenu.
Najubedljiviji evropski porazi Partizana:
CSKA – Partizan 88:46 (2013/14, Evroliga)
Žalgiris - Partizan 109:68 (2025/26, Evroliga)
CSKA – Partizan 93:57 (2002/03, Evroliga)
AEK – Partizan 106:70 (2001/02, Suproliga)
Makabi – Partizan 89:53 (2000/01, Superliga)
Partizan – Ulker 64:100 (2005/06, Evroliga)
Lokomotiva – Partizan 99:64 (2017/18, Evrokup)
Barselona – Partizan 119:85 (1981/82, Kup šampiona)
CSKA – Partizan 84:52 (2013/14, Evroliga Top16)