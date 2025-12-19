Slušaj vest

Navijači Partizana dugo, dugo će pamtiti poraz od Žalgirisa u 17. kolu Evrolige.

Litvanski klub je slavio rezultatom 109:48, što je drugi najteži poraz crno-belih u Evropi.

Ovih 41 poen razlike je za poen manje od onog najubedljivijeg.

Partizan je u sezoni 2013/14 u Everoligi izgubio od bratskog CSKA 88:46.

Međutim, teško je uporediti ova dva meča, jer igrači Partizana u ovom meču večeras nisu imali ni trunku želje da nešto urade na terenu.

Najubedljiviji evropski porazi Partizana:

CSKA – Partizan 88:46 (2013/14, Evroliga)

Žalgiris - Partizan 109:68 (2025/26, Evroliga)

CSKA – Partizan 93:57 (2002/03, Evroliga)

AEK – Partizan 106:70 (2001/02, Suproliga)

Makabi – Partizan 89:53 (2000/01, Superliga)

Partizan – Ulker 64:100 (2005/06, Evroliga)

Lokomotiva – Partizan 99:64 (2017/18, Evrokup)

Barselona – Partizan 119:85 (1981/82, Kup šampiona)

CSKA – Partizan 84:52 (2013/14, Evroliga Top16)