Amaterizam, nezainteresovanost... samo su neki od epiteta koji smeju javno da se upotrebe za košarkaše Partizana posle debakla u Kaunasu od Žalgirisa.

1/11 Vidi galeriju Džabari Parker u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Starsport.rs ©

Crno-beli su doživeli drugi najteži poraz u Evropi u istoriji kluba (109:68), ali ono što više boli navijače ovog tima je pristup koji su imali tokom tih 40 minuta. Bruka kao nikada u 80 godina postojanja kluba.

Upečatljiv je trenutak iz 18. minuta utakmice u Kaunasu, a koji oslikava najbolje stanje u kome se nalazi ekipa. Džabari Parker, najskuplji igrač u istoriji kluba, odlučio je da ne skoči prilikom podbacivanja lopte sa Brazdeikisom.

Amerikanac je jednostavno pustio da igrač Žalgirisa dođe do lopte.

Džabari Parker neće da skoči na loptu Izvor: Printscreen/Arena sport

Možda je i ovaj detalj uticao na to da Parker presedi drugo poluvreme u trenerci.