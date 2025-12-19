Slušaj vest

Najefikasniji u ekipi Monaka bio je Eli Okobo sa 18 poena. Nikola Mirotić je dodao 16 poena, Majk Džejms je postigao 14 poena, dok je Alfa Dijalo upisao 12 poena, sedam skokova i sedam asistencija.

U ekipi Bajerna najefikasniji je bio Oskar da Silva sa 13 poena. Srpski plejmejker Stefan Jović je dodao 11 poena, Spenser Dinvidi je upisao 10 poena, dok su Andreas Obst i Dejvid Mekormak postigli po devet poena.

Srpski krilni centar u ekipi Bajerna Vladimir Lučić zabeležio je osam poena, tri skoka, asistenciju i ukradenu loptu.

Monako je šesti na tabeli sa 10 pobeda i sedam poraza, dok Bajern zauzima pretposlednje, 19. mesto sa skorom 5/12.

Dubai je na gostujućem terenu u Istanbulu pobedio Efes 80:76 (17:20, 13:17, 22:20, 28:19).

Najefikasniji u ekipi Dubaija bio je Mfiondu Kabengele sa 20 poena, uz sedam skokova. Mekinli Rajt je dodao 17 poena i 15 asistencija, dok je srpski centar Filip Petrušev upisao 14 poena.

U ekipi Efesa najefikasniji su bili Rodrig Boboa, Nik Vajler-Bab i Rolands Šmits sa po 12 poena, dok je Ajzea Kordinije upisao 11 poena.

Dubai zauzima 13. mesto na tabeli sa osam pobeda i devet poraza, dok se Efes nalazi na 16. poziciji sa skorom 6/11.

(Beta)