Trener Zvezde izneo prve utiske.
Evroliga
PRVE REČI OBRADOVIĆA POSLE TESNE POBEDE: Pokazali smo karakter, još jednom
Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Virtus sa 90:89 u 17. kolu Evrolige.
Trener crveno-belih Saša Obradović izneo je prve utiske:
"Pokazali smo karakter, još jednom. Bilo je teško, imali smo problema sa hemijom i to rešili jer svi znamo koliko je Virtus čvrsta ekipa i ovo nije bio dobar momenat za meč sa njima. Prekinuli smo niz poraza i vratili dobro raspoloženje. Pokazali smo mnogo puta da možemo da se vratimo iz poraza, bilo je mnogo taktičkih rešenja, ali igrači su pokazali karakter i igrali dobru odbranu uz utakmicu na visokom nivou", rekao je Obradović.
