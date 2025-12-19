Slušaj vest

Košarkaši Barselone pobedili su Baskoniju sa 134:124 nakon tri produžetka u 17. kolu Evrolige.

Viđeno je ukupno 258 poena u Blaugrani!

Dileme više nema odigrana je najbolja utakmica u dosadašenjem delu Evrolige, mnogo preokreta, tri produžetka, sjajne partije Pantera, Hauarda i Luvuvua i na kraju pobeda Barselone.

Utakmicu je obeležio neverovatni Kevin Panter sa 43 poena.

Sem Pantera, Tomas Satoranski je postigao 23 poena, dok je Vil Klajburn dok se nije povredio ubacio 12 poena, koliko i Vili Ernangomes, s tim što je španski centar zabeležio i osam skokova. Dok je Dario Brisuela upisao 11 poena.

Kod Baskonije Markus Hauard je napokon odigrao utakmicu kakva se od njega očekuje, pa je postigao 33 poena i šest asistencija. Luvavu je potvrdio da se nalazi u sjajnoj formi sa 26 poena, dok su Diakite i Diop imali 14 poena.

