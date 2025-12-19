Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su na svom terenu u Beogradu Virtus 90:89 (23:15, 22:31, 25:24, 20:19), u utakmici 17. kola Evrolige.

Trener gostujućeg tima Duško Ivanović otkrio je zbog čega je njegova ekipa pretrpela poraz.

"Čestitam Zvezdi, igrali su bolje u poslednjem momentu. Nismo bili dobri u napadu u drugom poluvremenu, takođe i neke odbrane su bile diskutabilne. Ovo je košarka, nekad pobediš, nekad izgubiš. Moramo da ostanemo pozitivni i da se borimo", rekao je Ivanović.

Karsen Edvards je odigrao odličnu utakmicu, poslednji šut težak za njega.

"To je njegov posao. Da uzme teške šuteve, da uzme poslednji šut. Možda je mogao da podeli ili je trebao, ali sa tim šutem će nekad da izgubi, nekad da dobije. Ostaje nam još dosta utakmica u ovom ludom ritmu. Sve neke detalje moramo da ispravimo i da budemo bolji. Moram da kažem, ne putem treninga, nego priče i videa."

Atmosfera?

"Jednom Zvezda, uvek Zvezda."

Učinak posle duplog kola 1/2, na dva teška gostovanja.

"Vrlo sam nezadovoljan, ali za dva tri dana ću da budem zadovoljan", zaključio je Ivanović.

