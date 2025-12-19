Slušaj vest

Kako Kurir saznaje, Džabari Parker se umalo potukao na aerodromu u Kaunasu sa navijačima Partizana - pred poletanje čartera za Srbiju!

Bilo je mnogo tenzije na povratku Partizana u Beograd, posle debakla i minus 41 u Litvaniji od Žalgirisa - 109:68.

Džabari Parker u dresu Partizana

Navijači Partizana imali su svašta da poruče košarkašima, posle čega je došlo do konflikta!

Parker je ponovo odigrao užasan meč i nije ulazio u igru u drugom delu meča - utakmicu je završio u civilu.

