Kako Kurir saznaje, Džabari Parker se umalo potukao na aerodromu u Kaunasu sa navijačima Partizana - pred poletanje čartera za Srbiju!

Bilo je mnogo tenzije na povratku Partizana u Beograd, posle debakla i minus 41 u Litvaniji od Žalgirisa - 109:68.

Džabari Parker u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Starsport.rs ©

Navijači Partizana imali su svašta da poruče košarkašima, posle čega je došlo do konflikta!

Parker je ponovo odigrao užasan meč i nije ulazio u igru u drugom delu meča - utakmicu je završio u civilu.

Džabari Parker neće da skoči na loptu Izvor: Printscreen/Arena sport