Srpska odbojkašica na tribinama u Areni.
Evroliga
KURIR U ARENI! Usnimili smo Milicu Tasić među navijačima Zvezde - evo da li se radovala pobedi crveno-belih
Slušaj vest
Košarkaši Crvene zvezde pobedili su na svom terenu u Beogradu Virtus 90:89 (23:15, 22:31, 25:24, 20:19), u utakmici 17. kola Evrolige.
Bivši igrač Zvezde Luka Vildoza dodao je 16 poena i devet asistencija, a među navijačima Zvezde bila je i njegova supruga Milica Tasić.
Ona se nije radovala posle trijumfa crveno-belih, a kako je reagovala pogledajte na snimku.
Reaguj
Komentariši