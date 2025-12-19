Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su na svom terenu u Beogradu Virtus 90:89 (23:15, 22:31, 25:24, 20:19), u utakmici 17. kola Evrolige.

Bivši igrač Zvezde Luka Vildoza dodao je 16 poena i devet asistencija, a među navijačima Zvezde bila je i njegova supruga Milica Tasić

Ona se nije radovala posle trijumfa crveno-belih, a kako je reagovala pogledajte na snimku.

Milica Tasić među navijačima Zvezde Izvor: Kurir

