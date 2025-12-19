Slušaj vest

Pobedi se u zube ne gleda, to je jedino, uz neverovatnu borbu i agresivnost, što će navijači Crvene zvezde pamtiti u trijumfu nad Virtusom - 90:89.

Zvezda je bila na ivici četvrtog vezana poraza i pada ispod plej-in zone, međutim, sreća koja je borbom na terenu bila zaslužena - donela je Zvezda važan trijumf.

Moneke i Mekintajer su promašili devet penala u drugom delu meča, rotiralo se u završnici sa Vildoze koji je do tada šutirao 4 od 5, uz masu grešaka na obe strane parketa. Lopte su se gubile, a jedan od razloga bila je velika nervoza.

Ponovo su uzimani teški i nerezonski šutevi, a jedan od takvih je ubacio Grejem (1 od 3) za povratak Zvezde.

Na kraju, Batleru se posle flipera odbila lopta za vođstvo, a Edvards je promašio šut za pobedu.

Problemi u redovima Zvezde traju, a ova pobeda sem nova dva boda, mora biti oprez za četu Saše Obradovića, jer sledi serija teškim utakmica na strani.

I iz pobede se moraju izvući pouke, a Zvezda to mora da uradi!

