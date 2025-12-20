Slušaj vest

Šokantan prizor zabeležen je u konferencijskoj sali nakon ubedljivog trijumfa Monaka nad ekipom Bajerna (107:84) u 17. kolu Evrolige.

Legendarni Vasilis Spanulis održao je najkraću konferenciju u svojoj trenerskoj karijeri.

Naime, posle meča došao je u salu gde bila zakazana konferencija za medije, ali tamo nije bilo nikoga.

Nijedan novinar nije bio prisutan, što je ozbiljno zasmetalo legendi Evrolige.

"Dobro veče nikome. Ne razumem. Prvi put u životu ne vidim nijednog novinara. Čestitke mom timu. Hvala" ljutito je izgovorio Spanulis i napustio prostoriju.

Nažalost, ovo se ne dešava u Evroligi prvi put. Sličan scenario gledali smo i nakon gostovanja Valensije u Parizu, kada je posle meča trener španskog tima Pedro Martinez došao u praznu pres salu.

Bruka i sramota za Evroligu, koja važi za najbolje klupsko takmičenje u Evropi.

