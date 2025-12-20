"Mnogo nervoze, mnogo nerviranja. Mislim da je moglo da prođe i bez toga. Crvena zvezda je imala mnogo sreće, a u tu sreću spada i to što je Duško Ivanović dugo u poslednjoj četvrtini držao van terena Karsena Edvardsa. Mislim da je i Batler morao da uđe mnogo ranije i da bi bilo lakše. Promašili smo mnogo slobodnih bacanja. Miler Mekintajer pet, a Moneke četiri. To je strašno. Moneke ima zicer, pa ima zakucavanje, pa bacanja. Mi primimo trojku. Mnogo je stvari bilo koje nisu bile urađene igrački, ali je ova pobeda značajna", kaže Đurović.