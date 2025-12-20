VLADE ĐUROVIĆ U SVOM STILU ISPROZIVAO IGRAČA ZVEZDE: Mene je on razočarao! Neki nisu igrali na svom nivou!
Iskusni srpski košarkaški stručnjak Vlade Đurović analizirao je trijumf crveno-belih u 17. kolu Evrolige.
Podsetimo, Zvezda je sinoć pred svojim navijačima posle dramatične završnice savladala Virtus iz Bolonje rezultatom 90:89.
Svoje utiske o trijumfu podelio je Đurović u studiju "TV Arena Sport".
"Mnogo nervoze, mnogo nerviranja. Mislim da je moglo da prođe i bez toga. Crvena zvezda je imala mnogo sreće, a u tu sreću spada i to što je Duško Ivanović dugo u poslednjoj četvrtini držao van terena Karsena Edvardsa. Mislim da je i Batler morao da uđe mnogo ranije i da bi bilo lakše. Promašili smo mnogo slobodnih bacanja. Miler Mekintajer pet, a Moneke četiri. To je strašno. Moneke ima zicer, pa ima zakucavanje, pa bacanja. Mi primimo trojku. Mnogo je stvari bilo koje nisu bile urađene igrački, ali je ova pobeda značajna", kaže Đurović.
Usledile su kritike na račun pojedinaca.
"Neki igrači nisu igrali na svom nivou. Mene je razočarao Devonte Grejem. Batler je igrao 11 minuta, a morao je da igra više. Ušao je na 30 sekundi, a on je dao taj odlučujući koš. Odbila se lopta, a on ga je dao. Morao je da igra više", smatra iskusni stručnjak.
Kurir sport