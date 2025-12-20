Slušaj vest

Džabari Parker stigao je letos u Partizan kao najveće i najskuplje pojačanje, a ispostavio se kao najgori promašaj u istoriji kluba. Ne zna se da li je gore - igra ili njegovo ponašanje na terenu i van njega.

1/11 Vidi galeriju Džabari Parker u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Starsport.rs ©

Čovek, koji bez trunke blama za sebe kaže da je jedan od najboljih igrača u Evropi, ne može da pogodi objekat, vuče se po terenu i predstavlja najveću "rupu" u odbrani. Od starta sezone kida živce Grobarima, a u Partizanu zaražuje silne milione.

Posle sramnog poteza koji je napravio u Kaunasu navijači više ne mogu očima da ga gledaju.

Naime, u momentima kada je Partizan bio na -17 dosuđena je mrtva lopta, a sramni Parker odlučio je da ne skoči prilikom podbacivanja. Amerikanac je jednosavno pustio da igrač Žalgirisa nesmetano dođe do poseda.

Džabari Parker neće da skoči na loptu Izvor: Printscreen/Arena sport

Navijačima je prekipelo, pa su na aerodromu u Kaunasu, pred poletanje čartera za Srbiju, imali šta da poruče Parkeru. Došlo je do žestokog verbalnog obračuna, koji umalo nije prerastao i u fizički.

Jasno su stavili do znanja da ne žele više da ga vide u dresu Partizana.

Podsetimo, Partizan je sinoć u Kaunasu doživeo jedan od natežih poraza u istoriji kluba, pošto su izgubili od Žalgirisa čak 41 razlike.