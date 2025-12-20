Slušaj vest

Bio je ovo dramatičan meč i pobednik se nije znao do poslednje sekunde, a više sreće na kraju imali su crveno-beli pošto je Edvards promašio šut za trijumf.

Po završetku utakmice svoje utiske izneo je Kodi Miler-Mekintajer koji je istakao šta je bio ključ pobede.

- Odbrana. Kada igramo odbranu možemo da trčimo u tranziciji i to daje priliku svima da dotaknu loptu i to smo i radili. Odbrana je napravila razliku, imamo dovoljno igrača koji mogu da poentiraju svako veče, svi smo bili fokusirani na defanzivu. Malo smo izgubili taj fokus u drugoj deonici i ispustili vođstvo ali smo ostali zajedno i dobili meč - rekao je Kodi, pa dodao kakav je bio plan za poslednji napad Virtusa i čuvanje Edvardsa:

- Samo sam hteo da ga zaustavim!

Zanimalo je novinare i kako je igračima Zvezde bilo pre utakmice pošto su u meč protiv Virutsa ušli uz tri uzastopna poraza u Evroligi.

- Ko nije gubio tokom sezone? To je normalno. Sezona je duga, dobili smo sedam u nizu, u redu je ako izgubiš dve u nizu, moraš da izvučeš pouke. Ovo je Evroliga, nećeš dobiti 30 mečeva zaredom. Bitno je da smo izvukli pouke i zaustavili 'krvarenje' - dodao je Miler-Mekintajer.

Istakao je i kako dodatnog pritiska nije bilo.

- Ne bih rekao da je bilo dodatnog pritiska. Svi znamo šta možemo kada igramo odbrnu, to smo radili. Držali smo se zajedno u ključnim momentima i pobedili.

Zatim je u prvi plan još jednom stavio odbranu.

- Odbrana je ključ, kada je igraš, svi mogu da trče, da dodirnu loptu, da imaju lakše šuteve. Kada igramo sporo, možemo da se zaglavimo u izolacijama većinu vremena u napadu. Imamo igrače koji su dobri u tome, ali postoje mečevi kada vam ne ide i tada je defanziva bitna.

Za kraj, osvrnuo se i na užasne procente sa linije penala pošto je protiv Virtusa pogodio tek jedno od šest slobodnih bacanja.

- Nisam umro, niko nije umro. Promašio sam bacanje, idemo dalje i to je to - zaključio je Kodi Miler-Mekintajer.

