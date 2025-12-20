Nemanja Radonjić bio je na meču Crvena zvezda - Virtus, a snimljen je kada je kolima odlazio iz Arene u pratnji prijatelja
Evroliga
GDE JE I ŠTA RADI NEMANJA RADONJIĆ?! Ljubimac Delija pratio dramu, a onda... (VIDEO)
Slušaj vest
Nemanja Radonjić ljubimac je Delija, a koiko on voli Crvenu zvezdu nije tajna i to je dobro poznato svima.
Radonjić ne propušta utakmice košarkaša Zvezde u Evroligi, tako da je i sinoć bio na meču u kom su crveno-beli savladali Virtus posle prave drame rezultatom 90:89.
Crvena zvezda - Virtus Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs email: srki72@gmail.com
Vidi galeriju
Ispratio je ljubimac navijača Zvezde dramatičan meč, a onda je u društvu prijatelja kolima otišao iz Beogradske Arene. Bio je na mestu suvozača i verovatno je bio zadovoljan jer je klub koji voli ostvario pobedu.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši