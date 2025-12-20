Slušaj vest

Nemanja Radonjić ljubimac je Delija, a koiko on voli Crvenu zvezdu nije tajna i to je dobro poznato svima.

Radonjić ne propušta utakmice košarkaša Zvezde u Evroligi, tako da je i sinoć bio na meču u kom su crveno-beli savladali Virtus posle prave drame rezultatom 90:89.

Crvena zvezda - Virtus Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs email: srki72@gmail.com

Ispratio je ljubimac navijača Zvezde dramatičan meč, a onda je u društvu prijatelja kolima otišao iz Beogradske Arene. Bio je na mestu suvozača i verovatno je bio zadovoljan jer je klub koji voli ostvario pobedu.

Radonjić se vraća sa utakmice Crvena zvezda - Virtus Izvor: Kurir

Ne propustiteEvroligaARNAUTOVIĆ I RADONJIĆ BODRE ZVEZDU PROTIV REALA: Jedan fudbaler žestoko navija, drugi snima navijače
Marko Arnautović
FudbalPOGLEDAJTE ŠTA JE NEMANJA RADONJIĆ URADIO NAKON ŠTO JE ISPROZIVAO PISKIJA! Brutalno se obratio bivšem selektoru, a onda se pojavio ovde
Nemanja Radonjić
FudbalRADONJIĆ NAPRAVIO DAR-MAR NA INSTAGRAMU: Nemanja nije želeo da prećuti zbog njegovog odlaska iz Crvene zvezde!
CZ6.jpg
KošarkaNEMANJA RADONJIĆ OBJAVOM "ZAPALIO" INTERNET! Oglasio se posle derbija, pobedu Zvezde proslavio uz "psovku" i fotku Nikole Kalinića! (FOTO)
milano-zvezda-8398.JPG
KošarkaNEMANJA RADONJIĆ "ZAPALIO" DRUŠTVENE MREŽE! Delije u TRANSU posle objave njihovog ljubimca: Žestoko je udario po jednom košarkašu!
srbijaslovenija197414.jpg

 BONUS VIDEO:

Radonjić i Arnautović na utakmici Crvena zvezda - Real Izvor: Kurir