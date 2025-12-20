Slušaj vest

Crno-beli su odigrali sramotno, igrači su obrukali klub i izgubili sa 109:68, te će od ovog šamara svima dugo, dugo brideti obrazi.

Crnim slovima se ovaj sastav Partizana upisao u istoriju kluba, a legendarni Miroslav Mića Berić žestoko je opleo posle ove bruke u Kaunasu.

- Šta da analiziramo? Igru Žalgirisa? Postojao je samo jedan tim. Posle meča sa Virtusom sam bio oštar i rekao da je za mene ovo kraj ovogodišnje Evrolige i mnogi su protumačili kao jake reči, jer smo prošli tek trećinu takmičenja. U drugom poluvremenu tog meča sam video ovo, ne da ćemo da izgubimo 40 razlike, da ne misle ljudi da sam prorok, već da nemamo šta da tražimo u Kaunasu. Posebno posle njihovog ubedljivog poraza od Efesa. Video sam govor tela. Može da se izgubi, da se promaše trojke, da protivnik šutira kao Pariz kad je bio 17/30 za tri čini mi se. Ovo ni na šta ne liči. Dali smo 68 poena. Ako bi rekao da je napad bio sjajan kakva je bila odbrana, ljudi će da se smeju - odmah je žestoko počeo priču Berić za Novu, pa u jednom dahu nastavio i osvrnuo se na jedini ubedljiviji poraz Partizana u istoriji, od CSKA iz Moskve:

- Samo zahvaljujući samilosti Žalgirisa razlika nije bila daleko veća. Da nisu stali, ova generacija bi ostala upamćena sa najubedljivijim porazom Partizana u istoriji. Zaslužili su da se zaboravi ta utakmica od onakvog CSKA i to u Moskvi. Jednog od giganata Evrolige. Iako sam daleko smireniji nego posle Virtusa, jer sam stvorio sliku šta će da se desi . Teško mene mogu da me zavaraju njihove izjave da idemo dalje, da su videli snimak, da su videli i shvatili šta su radili… U ovom trenutku Partizan deluje kao banda.

Jedan momenat posebno je upao u oko Beriću. Džabari Parker nije ni skočio na jednu loptu, a legenda Partizana ironično je prokomentarisala.

- To je vrhunski…

Udario je Berić potom i po Vašingtonu i Braunu.

- Vašington i Sterling su punili statistiku na kraju. Dvejn nikome nije vratio loptu, Braun nije uspeo da je ispuni. 17 šuteva i 17 poena, kada da trojku, prime poene preko njega, on je non-stop u minusu. Donekle se i Bruno borio, ona tehnička mi je bila okej, zadovoljniji sam bio, bio je očigledan faul, bar vidiš da je nekome stalo.

Nije mogao da pronađe prave reči za ovu bruku Mića Berić.

- Neshvatljivo mi je. Pre svega brukaju Partizan. Moraju da pokažu karakter, jer brukaju i sebe. Na kraju sezone će biti promena, ko će njih i za kakve uslove, šta će da traže? Ako misle da ovim samo brukaju tim, grdno greše. U očima svih aktera Evrolige. Sramotan govor tela. To se videlo i u Areni protiv Virtusa, ta poslednja četvrtina, sve to se poklopilo. Dozvoliš timu da ti u Evroligi šutira 74 odsto za dva na 46 šutnutih lopti, kao na zagrevanju kada ideš i polažeš. To nije odbrana, to je odbrana u Biznis ligi. Reakcija mora da bude, ali ne igrača. Oni nemaju reakciju. Tek sada shvatam da sam ispravno rekao posle Virtusa da je kraj sezone u Evroligi. Maštanja i sanjarenja o plej-ofu i plej-inu… Treba igrati i sada još 21 kolo do kraja. Tek će biti nervoze. Reakcija kluba mora da bude, videćemo šta će biti. Strane igrače najviše boli kada se kazne po džepu. Ne znam kakva su pravila za to. Ovo deluje iritirajuće, da iskoristim najblažu reč.

Zatim je poslao upozorenje igračima.

- Lakše će im biti da igraju u gostima nego na domaćem terenu. Posle serije Virtusa od 16:0 je bila serija 5:0, pa promašena dva napada, publika se digla i verovala. Šta će nego da zvižde na „-20″. Izgubio je Partizan i 32 razlike prošle godine od Efesa koji je bio tad u najboljoj formi. Šta je bilo sa Parkerom, bio je u civilu, da li je možda prijavio dijareju ili nešto. Ako to prolazi da svako može da kaže da mu se ne igra, boli me glava, imam košmare. Klub mora da pokaže veličinu. Sada se štite interesi kluba.

Osvrnuo se Berić i na izjavu Vašingtona da se Mirko Ocokoljić ne dere na igrače.

- Postavio bih pitanje Vašingtonu pošto Mirko ne viče, što su dve utakmice izgubljene sa 60 poena razlike u dva dana. Onda to kažeš ironično, kao protiv Željka. Mnogo su uzdignuti, skoro svi igrači. Osim Tajrika, ovde nema igrača.

Za kraj, istakao je i kako očekuje reakciju kluba posle svega.

- Mora klub da pokaže reakciju, ostaviću za tebe, da ne budem Robin Hud i da im pričam šta bi trebalo da rade. Mora da se reaguje, nema dalje. Brukanje će da se nastavi. Svi verovatno kao u vojsci broje dane do kraja, da li na zidu lupaju recke. Ozbiljan reset mora da se napravi. Došle su pobede šok terapijom, ali si ušao u seriju, dobio derbi. Kakva reakcija posle derbija. Da mi je neko pričao, ne bih verovao. Posle Virtusa sam video da ćemo lako da izgubimo u Kaunasu, ovako kako je Žalgiris igrao, tako u Litvaniji igra protiv lokalnih klubova. Najsramotnija utakmica Partizana u istoriji Evrolige. Bez obzira što je 42 razlike bilo u Moskvi. Tamo su se borili sigurno, taj CSKA je bio za tri klase bolji. Ovakav pristup sigurno nije bio, a razlika u budžetu je u jedno 20 miliona između dva tima - zaključio je Miroslav Berić.

