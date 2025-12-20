Slušaj vest

Od ovog šamara dugo će brideti obrazi svima u Partizanu i biće jako teško izaći iz krize u kojoj se crno-beli trenutno nalaze.

Nezalaganje igrača bilo je nedopustivo, košarkaši su odigrali ispod svakog nivoa, a na udaru je bio i skupo plaćeni Džabari Parker koji je nastavio sa incidentima. Pored toga što se sukobio sa navijačem na aerodromu, o čemu smo već pisali, Parker je ušao u žestoku raspravu i sa trenerom Mirkom Ocokoljićem, tvrdi litvanski portal "Basketnews.lt".

Litvanci pišu kako je Džabari Parker prvo mirno stajao kraj vrata svlačionice, a zatim, evidentno sa namerom, započeo verbalni sukob sa trenerom Mirkom Ocokoljićem koji mu nije ostao dužan. Šta se dalje desilo, nije poznato, a uskoro ćemo videti kakva sudbina čeka Parkera u Partizanu posle niza ispada i užasnih partija.

"Basketnews.lt" je i analizirao samu utakmicu kroz prizmu partije Mozesa Rajta. On je prethodnih dana bio u centru pažnje u Litvaniji, pošto nije imao baš dobrih par nedelja na terenu, ali i u odnosu sa trenerom Žalgirisa.

