DŽABARI PARKER UŠAO U ŽESTOKU RASPRAVU SA MIRKOM OCOKOLJIĆEM?! Litvanski mediji tvrde: Došlo je do haosa u svlačionici Partizana posle epske bruke u Kaunasu!
Od ovog šamara dugo će brideti obrazi svima u Partizanu i biće jako teško izaći iz krize u kojoj se crno-beli trenutno nalaze.
Nezalaganje igrača bilo je nedopustivo, košarkaši su odigrali ispod svakog nivoa, a na udaru je bio i skupo plaćeni Džabari Parker koji je nastavio sa incidentima. Pored toga što se sukobio sa navijačem na aerodromu, o čemu smo već pisali, Parker je ušao u žestoku raspravu i sa trenerom Mirkom Ocokoljićem, tvrdi litvanski portal "Basketnews.lt".
Litvanci pišu kako je Džabari Parker prvo mirno stajao kraj vrata svlačionice, a zatim, evidentno sa namerom, započeo verbalni sukob sa trenerom Mirkom Ocokoljićem koji mu nije ostao dužan. Šta se dalje desilo, nije poznato, a uskoro ćemo videti kakva sudbina čeka Parkera u Partizanu posle niza ispada i užasnih partija.
"Basketnews.lt" je i analizirao samu utakmicu kroz prizmu partije Mozesa Rajta. On je prethodnih dana bio u centru pažnje u Litvaniji, pošto nije imao baš dobrih par nedelja na terenu, ali i u odnosu sa trenerom Žalgirisa.
Kurir Sport / Basketnews.lt
