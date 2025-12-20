Slušaj vest

Košarkaši Partizana obrukali su klub kao niko nikada u 80 godina postojanja.

Crno-beli su na gostovanju protiv Žalgirisa doživeli drugi najubedljiviji poraz u istoriji u Evroligi - potučeni su 41 razlike (109:68).

Debakl je posledica neobjašnjive i besramne nošalancije kojom su crno-beli pristupili ovom meču. Bilo je mučno gledati ih kako se nezainteresovano vuku po terenu.

Bezobrazluk košarkaša Partizana ogolio je hrvatski komentator, koji je u prenosu uživo ispalio komentar koji je privukao veliku pažnju na društvenim mrežama.

Njegova izjava najbolje opisuje kako su crno-beli košarkaši izgledali na terenu. Pravo u centar pogodio je zgranuti Hrvat:

"Brže triči Vasiliki Carauca, sutkinja, nego igrači Partizana".

