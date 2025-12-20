Komentar koji najbolje opisuje sraman odnos igrača Partizana prema igri i crno-belom dresu.
pravo u metu
"BRŽE TRČI SUTKINJA NEGO IGRAČI PARTIZANA" Zgranuti hrvatski komentator najbolje opisao bezobrazluk košarkaša Partizana! Njegov komentar zapalio mreže! (VIDEO)
Slušaj vest
Košarkaši Partizana obrukali su klub kao niko nikada u 80 godina postojanja.
Crno-beli su na gostovanju protiv Žalgirisa doživeli drugi najubedljiviji poraz u istoriji u Evroligi - potučeni su 41 razlike (109:68).
Košarkaši Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com
Vidi galeriju
Debakl je posledica neobjašnjive i besramne nošalancije kojom su crno-beli pristupili ovom meču. Bilo je mučno gledati ih kako se nezainteresovano vuku po terenu.
Bezobrazluk košarkaša Partizana ogolio je hrvatski komentator, koji je u prenosu uživo ispalio komentar koji je privukao veliku pažnju na društvenim mrežama.
Njegova izjava najbolje opisuje kako su crno-beli košarkaši izgledali na terenu. Pravo u centar pogodio je zgranuti Hrvat:
"Brže triči Vasiliki Carauca, sutkinja, nego igrači Partizana".
Kurir sport
Reaguj
3