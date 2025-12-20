Slušaj vest

Košarkaš Barselone Kevin Panter najkorisniji je (MVP) 17. kola Evrolige.

Bivši kapiten Partizana je u spektakularnoj pobedi Barselone nad Baskonijom 134:124 posle tri produžetka za 45 minuta na terenu dao 43 poena (12/19 trojke, 4/7 trojke, 7/7 slobodna bacanja) i tako stigao do indeksa korisnosti 40.

Pogledajte najbolje poteze Pantera sa ovog meča:

Kurir sport

