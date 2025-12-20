Rekord karijere u Evroligi ostvario je sinoć Kevin Panter.
PARTIJA ZA PREPRIČAVANJE! Bivši kapiten Partizana spakovao 43 poena i odneo priznanje: Panter MVP 17. kola Evrolige!
Košarkaš Barselone Kevin Panter najkorisniji je (MVP) 17. kola Evrolige.
Bivši kapiten Partizana je u spektakularnoj pobedi Barselone nad Baskonijom 134:124 posle tri produžetka za 45 minuta na terenu dao 43 poena (12/19 trojke, 4/7 trojke, 7/7 slobodna bacanja) i tako stigao do indeksa korisnosti 40.
Pogledajte najbolje poteze Pantera sa ovog meča:
